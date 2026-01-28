Қаржы министрлігінің ақпарат жүйелері жаңа цифрлы архитектураға көшіріліп жатыр
ҚР Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов заманауи цифрлы архитектураның аясындағы мемлекеттік қаржы жүйесінің тың тетігін таныстырды.
Электрондық қаржы орталығында өткен іс-шарада ведомство басшысының орынбасары салықтық әкімшілендіру мен бизнеспен өзара байланысты жақсартатын жобалар туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Ержан Ерікұлы айтқандай, жаңа Салық кодексі күшіне енген сәттен бастап бизнестің белсенділігі арта түскен. Мәселен, 542 мыңнан астам салық төлеуші жеңілдетілген декларация бойынша қызметін растап, 163 мыңға жуық жеке тұлға өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұлға ретінде тіркеген. Ал 8 мыңнан астам субъект ҚҚС жаңа төлеушілері ретінде есепке алынды. Бұл министрліктің Мемлекет басшысының берген тапсырмасын іске асыру аясында қолға алған цифрлы трансформациясының нәтижесі.
ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті Салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесін (ИСНА) іске қосып, жаңа архитектураны енгізуді аяқтады. Жүйе бір минутта құжаттарды өңдеп, Big Data деректері арқылы декларацияларды алдын ала толтыру мен миллиондаған пайдаланушыға қызмет көрсетуге қауқарлы.
Кәсіпкерлер үшін e-Salyq Business мобильді қосымшасы бейімделіп, контрагенттерді тексеру сервисі енгізілді және сұрақтарға жедел жауап беру үшін ЖИ-агенті іске қосылды. Сол секілді Smart Data Finance платформасы құрылып, ол 74 көзден алынған ақпаратты жинақтап, салық тәуекелдерін, соның ішінде кассалық тәртіпті бұзу мен салықтан жалтару схемасын белсенді түрде анықтауға мүмкіндік береді. Мәселен, осы арқылы салық түсімдері 145,8% артқан.
Бұдан бөлек, ҚР Ұлттық банкімен бірлесіп, цифрлы теңге негізінде «Цифрлық ҚҚС» қанатқақты жобасы жүзеге асырылып, ол қызметін адал атқаратын компанияларға 5 жұмыс күні ішінде салықты жедел қайтаруға мүмкіндік береді. Кеден саласында Keden жүйесі кезең-кезеңімен енгізіліп келеді. Ал өткізу пункттерінде инспекциялық-тексеру кешендерінің көмегімен жүктерді талдауға арналған жасанды интеллект технологиялары қолданылады. Бұл рәсімдерді жеделдетіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады.
Сонымен қатар МКК жаңа Салық кодексінің нормаларын түсіндіру үшін еліміздің барлық өңірінде тұрақты консультациялар ұйымдастырып келеді. Аталған жұмыс жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес өкілдеріне тегін консультациялық көмек көрсетуді көзжейтін «Халық бухгалтері» акциясы аясында өтіп жатқанын айта кетейік. Акция барысында бизнес өкілдері бухгалтерлік есепті жүргізу, салық есептілігін өткізу мен цифрлы ақпараттық жүйелермен тиімді жұмыс істеу бойынша қолжетімді және практикалық кеңестер ала алады.