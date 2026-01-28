На побережье Алаколя обеспечат полное покрытие мобильной связью

Ранее на многочисленные жалобы казахстанцев на сервис в туристической зоне Алаколя отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев.

В 2026 году перед купальным сезоном в туристической зоне побережья Алаколя планируется обеспечить полное покрытие сотовой связью. Об этом рассказал аким области Абай Берик Уали на заседании правительства по развитию туризма. Всего в этом году на развитие зоны отдыха на озере выделено 2,4 млрд тенге. Их направят на продолжение ремонта улиц в селе Кабанбай, а также на установку 117 камер видеонаблюдения и 6 вышек связи в зоне отдыха, передает Курсив.

Уали также рассказал, что ежедневный поток туристов на Алаколе планируется увеличить с 20 тыс. до 75 тыс. человек.

«Осенью прошлого года начались работы по внесению изменений в генеральный план, которые завершатся в сентябре текущего года. В результате площадь территории увеличится с 300 до 3 000 гектаров», — добавил глава региона.

Ранее на многочисленные жалобы казахстанцев на сервис в туристической зоне Алаколя отреагировал президент Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, в регионе отсутствует необходимая туристическая инфраструктура, должный уровень сервиса и меры безопасности. После высказывания Токаева стало известно, что в 2025 году Абайская область выделила из регионального бюджета 1 млрд тенге на запуск инфраструктурных проектов и подготовку нового генплана развития курортной зоны.

