POS-терминалы приравняют к ККМ

Утвержден соответствующий план мероприятий.

На сегодняшний день предпринимателями в РК применяется 1 182,3 тыс. контрольно-кассовых машин, из них 96% (1 139,1 тыс.) - онлайн-ККМ. Рассматривается вопрос о приравнивании всех POS-терминалов к ККМ и утвержден «План мероприятий по объединению онлайн-ККМ с POS-терминалами», передает Uchet.kz.

Также совместно с банками второго уровня проведена работа по объединению функции ККМ с POS-терминалами и интеграции со сканером для сканирования штрихового кода НКТ и маркированных товаров.

При этом в моделях ККМ и POS-терминалах имеется возможность работать в объединенной функции и печатать информацию об оплате в одном чеке ККМ. В целях снижения затрат при применении ККМ КГД планирует запуск пилотного проекта по прямой передаче чеков ККМ на безвозмездной основе.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.