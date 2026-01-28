Казахстан запустит электронную очередь для грузовиков на границе с Кыргызстаном

Сейчас электронная очередь функционирует на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией.

Систему планируют внедрить пока на двух КПП: 30 января на пункте пропуска «Кеген» («Каркыра» с кыргызской стороны) и 16 февраля — на «Кордае» («Ак-Жол»). Чтобы воспользоваться электронной очередью, грузоперевозчикам необходимо забронировать проезд через мобильное приложение CarGoRuqsat, передает Sputnik.

Для этого потребуется указать следующую информацию: пункт пропуска, планируемые дату и время прибытия, данные водителя и транспортного средства.

Сейчас электронная очередь функционирует на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией. С момента внедрения сервиса на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС электронной очередью воспользовались водители более 840 тысяч грузовых машин.

