Следите за новостями

Цифра дня

40 тысяч врачебных онлайн-консультаций получили казахстанцы в 2025 году

    Казахстан запустит электронную очередь для грузовиков на границе с Кыргызстаном

    Сейчас электронная очередь функционирует на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией.

    28 января 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    Систему планируют внедрить пока на двух КПП: 30 января на пункте пропуска «Кеген» («Каркыра» с кыргызской стороны) и 16 февраля — на «Кордае» («Ак-Жол»). Чтобы воспользоваться электронной очередью, грузоперевозчикам необходимо забронировать проезд через мобильное приложение CarGoRuqsat, передает Sputnik.

    Для этого потребуется указать следующую информацию: пункт пропуска, планируемые дату и время прибытия, данные водителя и транспортного средства.

    Сейчас электронная очередь функционирует на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией. С момента внедрения сервиса на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС электронной очередью воспользовались водители более 840 тысяч грузовых машин.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.