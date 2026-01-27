Искусственный интеллект сэкономит энергетике Казахстана миллиарды тенге

Министерство энергетики последовательно внедряет технологии ИИ в ключевые процессы топливно-энергетического комплекса.

Подход основан не на экспериментальных разработках, а на реализации прикладных пилотных проектов, ориентированных на повышение надежности инфраструктуры, снижение аварийности и оптимизацию затрат.

В настоящее время в отрасли реализуются три ключевых практических кейса:

— ИИ-дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов. Использование компьютерного зрения и машинного обучения позволяет автоматически выявлять дефекты опор и проводов, перегревы, деформации и другие скрытые риски на основе данных 4K-камер, тепловизоров и лидарных систем. Ожидается, что этот проект даст экономический эффект в размере 2,5 млрд тенге за счет сокращения издержек.

— Роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей, основанная на технологии акустического резонанса. Решение обеспечивает точечную оценку состояния трубопроводов без вскрытия и остановки системы. Экономический результат от эффективного планирования ремонтов оценивается в 42 млрд тенге.

— ИИ-ассистент для газовой отрасли, автоматически распознающий показания газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении, что снижает влияние человеческого фактора и повышает точность учета.

Все решения апробированы в пилотном режиме и уже продемонстрировали высокую эффективность — ускорение диагностики, снижение аварийности и существенную экономию ресурсов. В рамках задач, поставленных Президентом, в 2026 году Министерство энергетики планирует переход от пилотов к масштабированию ИИ-решений в электро- и теплоснабжении. В числе приоритетов — расширение классификаторов дефектов в ИИ-дефектоскопии, внедрение внутритрубной диагностики на магистральных трубопроводах, дальнейшее развитие цифровых сервисов в газовой отрасли.

Параллельно Министерство энергетики продолжит системное сотрудничество с отечественными ИТ-компаниями, разрабатывающими ИИ-технологии в рамках подписанных меморандумов.

Объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта становится важным импульсом для ускоренного внедрения передовых технологий и трансформации энергетики Казахстана в устойчивую, цифровую и технологически независимую отрасль.

