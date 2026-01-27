Анонс: Data Center Design & Engineering Central Asia

Это уникальное событие для рынка стран Центральной Азии, на котором представлены технологии, решения, экспертиза и наилучшая практика в части инженерной инфраструктуры ЦОДов.

3 марта в Алматы пройдет форум Data Center Design & Engineering Central Asia 2026.

Ключевые темы форума:

— Где взять энергию: перспективы локальной генерации

— Корпоративные ЦОДы: особенности построения и эксплуатации

— Выбираем оборудование для ЦОДа: Европа или Азия

— Как строить ЦОД: префабы, контейнеры или классика

— Кто построит ЦОД: сами, вендоры, интеграторы…

— ЦОДы и Искусственный Интеллект: концепции новых дата-центров

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное для представителей государственных структур и ведомств, а также для следующих представителей компаний и организаций не из ИКТ-сектора: ИТ-директоров, CDO, технических директоров и начальников служб эксплуатации ЦОДов, главных энергетиков, специалистов ИТ- и инженерных служб.