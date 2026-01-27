Токаев потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета

Приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан.

Президент Казахстана во время заседания в Генеральной прокуратуре заявил, что считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции, передает Zakon.kz.

«Это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. По всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

