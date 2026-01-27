«Это можно назвать хищением»: Токаев раскритиковал цифровые проекты некоторых госорганов

В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства.

Глава государства на совещании в Генеральной прокуратуре заявил, что процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован. По словам Президента, каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно, передает Zakon.kz.

«В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.

«Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе», — напомнил Президент.

Также глава государства отметил, что во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев.

«В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

