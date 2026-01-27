Завершено подключение 504 сельских населенных пунктов к спутниковому интернету

Реализация проекта позволила жителям сельских территорий получить доступ к современным цифровым возможностям.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в Казахстане завершено подключение 504 сельских населенных пунктов к сети интернет с использованием спутниковых технологий. Проект реализован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Одним из ключевых направлений нацпроекта является обеспечение интернет-доступом отдаленных и малонаселенных сел, где прокладка волоконно-оптических линий связи или установка базовых станций мобильной связи экономически и технически нецелесообразны. В таких населенных пунктах применяются спутниковые системы связи, обеспечивающие стабильный и высокоскоростной интернет.

С 2023 года к интернету через спутники KazSat было подключено 176 сельских населенных пунктов. Оставшиеся 328 СНП подключены к интернету с использованием негеостационарных спутниковых систем OneWeb при участии оператора Jusan Mobile. Таким образом, все 504 села, охваченные национальным проектом «Доступный интернет», обеспечены спутниковым интернет-доступом.

Реализация проекта позволила жителям сельских территорий получить доступ к современным цифровым возможностям — онлайн-образованию, электронным государственным услугам, телемедицине и устойчивой связи с близкими, что способствует повышению качества жизни и сокращению цифрового неравенства между городом и селом.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.