Госуслуги 24/7: Казахстан намерен выстроить архитектуру цифрового государства

В рамках Цифрового кодекса планируется переход от информатизации к архитектурной модели управления.

Подробнее о ней рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун. По его словам, основная логика заключается в том, что государство строится как цифровая платформа. Главный посыл — чтобы вне зависимости от географического положения и времени суток каждый гражданин, а также бизнес мог получить государственную услугу удобно, быстро и безопасно.

«Выстраивается понятие цифровой платформы электронного правительства, цифрового правительства, отрисовываются конкретные требования как к центральным государственным органам, так и к регионам. Есть отдельная статья „Смарт-регионы“, которая нацелена на развитие не только городов в регионах, но и самих регионов в части специфики (аграрная направленность, добыча и так далее)», — объяснил вице-министр.

Также внедряется новый жизненный цикл цифрового объекта цифрового правительства. Если ранее в государственных органах для создания информационных систем были одинаковые требования ко всем вне зависимости от объемов и сложности, то сейчас создавать системы в государстве необходимо быстрее, при этом сохранять требования к информационной безопасности и архитектуре.

