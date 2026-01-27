Цифровой кодекс разграничивает сферы использования ЭЦП и push-уведомлений

Предусмотрено два блока изменений, направленных на обеспечение безопасности правоотношений в цифровой среде.

Одно из них — невозможность получения услуг и совершение сделок без цифровой идентификации и аутентификации. Определен четкий порядок, также уточнен путь цифрового извещения. Если речь идет о государственных услугах и сервисах, предусмотрена единая точка уведомления с верификацией факта прочтения. Об этом заявила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

«В последнее время вместо электронной цифровой подписи начали применяться иные пуш-уведомления, которые в моменте подтверждают ваше согласие, но долгосрочно не обеспечивают сохранение содержания договора, который вы подписали. Поэтому мы разграничили сферы их использования. Электронная цифровая подпись — это защищенная форма отношений. Если вы заключаете договор надолго, если содержатся большие финансовые договоренности, следует подтверждать электронной цифровой подписью. Если это просто согласие в моменте, можно использовать цифровое подтверждение в виде уведомления. Строгое разграничение позволит прекратить слишком легкие сделки, которые не безопасны», — сказала депутат.

Что касается документов в цифровой среде, Кодекс также наводит определенный порядок в этом вопросе.

«В целом цифровые документы делятся на два типа: цифровые и электронные документы. Электронный документ — это документ, который подписан ЭЦП. То есть он может храниться годами и стать частью цифрового архива. Цифровые документы — то, что генерирует сервис. Он собирается из эталонных источников данных. Хранить этот документ нельзя, потому что данные в эталонной базе могут поменяться и документ будет собран уже по-другому. Цифровые сведения — новый сервис, который получил правовой статус. Это документ, предоставляющий информацию, в основном, цифрового взаимодействия. На это следует обращать внимание, если мы хотим, чтобы наши отношения в цифровой среде были безопасными», — добавила Екатерина Смышляева.

