О ключевых принципах Цифрового кодекса рассказала депутат мажилиса

Документ состоит из 7 основных разделов.

Депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева рассказала о концепции Цифрового кодекса. По ее словам, ключевая цель Кодекса — обеспечение безопасного существования человека в цифровой среде, защита прав и свобод, а также безопасность общества и государства при использовании цифровых технологий. Среди базовых принципов также обозначены доступность и инклюзивность цифровой среды, цифровая этика и социальная ответственность при применении технологий искусственного интеллекта.

Екатерина Смышляева отдельно остановилась на принципе пропорционального участия государства в цифровой сфере, отметив, что в вопросах государственных функций и услуг государство сохранит ведущую роль, тогда как в рыночных сегментах развитие должно оставаться за бизнесом и отечественными стартапами. Также депутат отметила, что Цифровой кодекс затрагивает вопросы развития и свободы обращения цифровых данных, рассматривая их как один из механизмов роста рыночных и инновационных решений.

«Впервые в Кодексе предусмотрена отдельная глава, посвященная защите прав человека в цифровой среде. Подчеркну: речь идет именно о правах человека, поскольку они являются базовыми. Глава включает три основных блока. Первый связан с правом на идентичность — с тем, как человек идентифицирует себя при входе в цифровую среду. При этом по ряду причин такая идентификация может быть невозможна: из-за отсутствия технического доступа, недостаточной цифровой компетентности и других обстоятельств. В таких случаях у человека всегда должен оставаться альтернативный способ доступа и идентификации, в том числе офлайн-способами. Второй блок касается цифровой идентичности как совокупности данных о человеке, которые формируются и хранятся в цифровой среде. Эта совокупность данных подлежит защите», — пояснила Екатерина Смышляева.

В части прав обращения с данными депутат проинформировала, что в Кодексе предусмотрен комплексный аналог права на забвение. Речь идет о праве на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Технически также заложены еще два важных механизма: цифровое пространство гражданина и цифровые события. Цифровые события предполагают фиксацию всех действий, связанных с человеком в цифровой среде. В свою очередь, цифровое пространство гражданина станет электронным аналогом прежней бумажной папки и будет доступно в личном кабинете пользователя.

