Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун прокомментировал некоторые случаи утечки персональных данных.

В частности, он разъяснил утечку персональных данных с портала Kundelik. Он заверил, что компания, которая является разработчиком, была оштрафована Комитетом информационной безопасности, передает Zakon.kz.

«Если говорить про Kundelik, расследование прошло. Вопрос в том, как оказались эти данные в открытом доступе. На самом деле, не было физического какого-то, либо логического, условно, взлома кода. Был человеческий фактор. Определено, что эти данные были актуальны в 2020 году. Информация была исчерпана из информационных систем у людей, у которых были соответствующие учетные записи, которые работали до 2020 года, — сказал Мун. — Штрафы за утечку данных и за кибербезопасность мы продолжаем из года в год повышать. Недавно была новость о том, что мы уже сейчас рассматриваем при больших массовых утечках усиление в многократном размере в части ответственности по информационной безопасности».

