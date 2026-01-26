Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о доступе государственных органов, частных компаний и квазигоссектора к суперкомпьютеру.

Он заверил, что на сегодняшний день суперкомпьютером пользуются все госорганы, передает Zakon.kz.

«Нами предоставлены сервисы для его упрощенного пользования, а также для создания конечных продуктов госорганами. Если бы каждый госорган начал отдельно закупать компьютеры и разработчиков для настройки их продуктов, это было бы намного дороже и дольше. Сегодня активно ведется обучение, более 7,8 государственных служащих используют суперкомпьютер», — сказал Мун.

Также он озвучил данные по доступу к суперкомпьютеру частных компаний и квазигоссектора.

«У нас есть два суперкомпьютера — один поднял Казахтелеком. Доступ туда есть фактически у всех нацкомпаний „Самрук-Казына“. В ближайшем будущем более 200 компаний получат к нему доступ. Для частных компаний тоже по соответствующим ценам предоставляются эти услуги», — добавил Мун.