Соглашение об электронной торговле в ЕАЭС направлено на подписание в страны Союза

Оно разработано в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе и направил его в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа. Соглашение разработано в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, утвержденной главами правительств стран Союза в 2021 году. Оно направлено, в первую очередь, на установление общих правил осуществления такого вида торговли на внутреннем рынке.

«Фактически цель проведенной масштабной работы заключалась в том, чтобы снизить риски возникновения различных барьеров на пути свободного передвижения товаров электронной торговли, — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. — Для бизнеса это означает единство, предсказуемость и прозрачность регулирования на всей территории Союза, возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек».

По словам министра ЕЭК, для потребителей это означает единые нормы защиты их прав на уровне не ниже, чем при традиционной торговле, обеспечение информационной безопасности, защиту персональных данных, ограничение спам-рассылок.

В целом создание комплексной правовой среды является важным этапом для предоставления благоприятных условий как для бизнеса, так и для потребителей стран «пятерки». Обеспечение свободы передвижения товаров электронной торговли, а также сопутствующих услуг на рынке Союза дает гражданам доступ к широкому ассортименту качественных товаров из разных регионов и открывает бизнесу новые рынки сбыта.

«Соглашение об электронной торговле доказывает, что свобода торговли и защита прав потребителей — это не конкурирующие цели, а взаимодополняющие принципы, которые вместе образуют эффективную, доверительную и конкурентную экономику», — подчеркнул Андрей Слепнев.

