    CarGoRuqsat запустят на пунктах пропуска «Кеген» и «Кордай»

    Поэтапно внедряется система электронной очереди по всему периметру государственной границы.

    26 января 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Комитетом госдоходов продолжается масштабная работа по внедрению цифровых технологий на автомобильных пунктах пропуска, направленная на ускорение прохождения границы и снижение административных барьеров для перевозчиков. Поэтапно внедряется система электронной очереди CarGoRuqsat по всему периметру государственной границы, которая демонстрирует устойчивые результаты на ключевых направлениях, передает Uchet.kz.

    В ближайшее время география проекта будет расширена:

    — 30 января 2026 года планируется запуск CarGoRuqsat на пункте пропуска «Кеген» (Алматинская область);
    — 16 февраля 2026 года — на пункте пропуска «Кордай» (Жамбылская область).

    Для бронирования электронной очереди перевозчики могут использовать мобильное приложение или веб-версию CarGoRuqsat, указав пункт пропуска, дату и время проезда, а также данные о водителе и транспортном средстве.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

