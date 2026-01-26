CarGoRuqsat запустят на пунктах пропуска «Кеген» и «Кордай»

Поэтапно внедряется система электронной очереди по всему периметру государственной границы.

Комитетом госдоходов продолжается масштабная работа по внедрению цифровых технологий на автомобильных пунктах пропуска, направленная на ускорение прохождения границы и снижение административных барьеров для перевозчиков. Поэтапно внедряется система электронной очереди CarGoRuqsat по всему периметру государственной границы, которая демонстрирует устойчивые результаты на ключевых направлениях, передает Uchet.kz.

В ближайшее время география проекта будет расширена:

— 30 января 2026 года планируется запуск CarGoRuqsat на пункте пропуска «Кеген» (Алматинская область);

— 16 февраля 2026 года — на пункте пропуска «Кордай» (Жамбылская область).

Для бронирования электронной очереди перевозчики могут использовать мобильное приложение или веб-версию CarGoRuqsat, указав пункт пропуска, дату и время проезда, а также данные о водителе и транспортном средстве.

