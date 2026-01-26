Рынок цифровых данных станет прозрачнее

Вводятся новые требования.

В Казахстане впервые вводится понятие продукта цифровых данных, а также платформа для их обмена. Вместе с тем в стране планируется создать уполномоченный орган по экономике цифровых данных. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он пояснил, что на сегодня в Казахстане оборот данных существует. Он играет важную роль в таких вопросах, как, например, ограничение выдачи людям кредитов, которые они в будущем не смогут закрыть, то есть для формирования кредитных скорингов и др.

«Для того, чтобы этот рынок стал более прозрачным, предсказуемым и менее рискованным через призму кибербезопасности, вводится учет таких платформ, который будет вести уполномоченный орган по соответствующему направлению. Вводятся требования к таким данным: они должны быть деперсонифицированы, обработаны для аналитики и соответствовать определенному качеству. Это позволит в целом обелить рынок, который сейчас существует, а в будущем дать понимание цене данных», — объяснил вице-министр.

Так, планируется повышать размер штрафов за утечку в части кибербезопасности.