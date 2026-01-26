Цифровой кодекс: будут введены разные уровни кибербезопасности для данных и цифровых систем

В документе вводится общее понятие цифровых данных.

О роли Цифрового кодекса в систематизации данных и развитии искусственного интеллекта рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун. По словам спикера, на уровне Цифрового кодекса закрепляются требования к информационной безопасности, которые будут зависеть от категории данных и систем их хранения. В документе вводится общее понятие цифровых данных, включая административные данные, формируемые в государственных органах, а также данные национальных регистров, содержащих эталонную информацию для идентификации граждан и бизнеса.

«Вводится понятие открытых данных, то есть будет определен четкий перечень информации, которая может свободно использоваться на различных платформах. Также предусмотрена категория данных ограниченного доступа, где будут усилены требования к кибербезопасности. Кроме того, в отдельной статье дается классификация цифровых объектов — от цифровых записей и информационных ресурсов, таких как простые сайты и базы данных, до более сложных элементов цифровой среды, включая программное обеспечение и цифровые системы», — пояснил Дмитрий Мун.

Он также отметил, что в Цифровом кодексе вводится понятие цифровых платформ, где осуществляется взаимодействие различных участников рынка. По его словам, разделение информационных систем на классы необходимо для установления дифференцированных требований к информационной безопасности: в зависимости от масштаба платформ и объема обрабатываемых данных.

Вице-министр пояснил, что классификация информационных систем необходима для установления различных требований к информационной безопасности.

«В Кодексе предусмотрено разделение на специальные режимы цифровых объектов. Речь идет об информационных системах, созданных отечественными программистами с высоким уровнем локализации. В качестве примера можно привести министерство промышленности, где сформирован собственный реестр доверенных цифровых объектов», — отметил спикер.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.