Министр науки и высшего образования РК посетил Coventry University

Особое внимание в ходе встречи было уделено школе инженерии, которая является одним из ключевых академических и научно-исследовательских подразделений университета.

В рамках международной выставки Bett UK 2026 министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил один из ведущих университетов Великобритании — Coventry University. В рамках визита состоялась встреча министра с ректором Coventry University Джоном Лэтэмом, проректором по международным отношениям Ричардом Уэлсом, а также с ведущими специалистами университета. Стороны обсудили перспективы расширения академического и технологического сотрудничества, а также укрепления присутствия Coventry University в Казахстане.

Министру продемонстрировали передовые разработки университета в области автомобильной инженерии и авиастроения, а также инновационные технологические решения, применяемые в подготовке инженеров нового поколения. Отдельное внимание было уделено новым лабораториям визуальных эффектов и цифрового моделирования, оснащенным технологиями 3D-погружения. Эти лаборатории позволяют студентам и исследователям детально изучать конструкции авиационных двигателей, сложных механизмов и промышленных устройств в виртуальной среде, формируя практико-ориентированные компетенции, необходимые для последующей работы на реальном производстве.

В рамках встречи было особо подчеркнуто стратегическое значение присутствия Coventry University в Казахстане. Напомним, что в 2024 году университет открыл свой первый кампус в Астане. На сегодняшний день на кампусе уже обучается второй поток студентов, а общее количество обучающихся превысило 430 человек. Министерство науки и высшего образования РК последовательно поддерживает развитие Coventry University Kazakhstan, в том числе посредством выделения государственных образовательных грантов для талантливой молодежи.

Министр подчеркнул, что встреча является важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией в сфере высшего образования, науки и инноваций. Он также вновь подтвердил высокий международный авторитет Казахстана как надежного партнера в развитии передовых образовательных и технологических инициатив.

