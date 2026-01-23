ИИ поможет снизить нагрузку на педагогов в Казахстане

В 95 вузах страны внедрены дисциплины по искусственному интеллекту.

ИИ постепенно становится базовой грамотностью, подобно тому, как ранее ею были компьютерные навыки. Казахстан движется в этом направлении системно. Наряду с этим начата подготовка по новым образовательным программам в сферах искусственного интеллекта, инжиниринга и цифровых технологий. В 30 вузах внедрены 42 образовательные программы по ИИ, включая такие направления, как «Прикладной искусственный интеллект», «Инженерия ИИ и блокчейн», «ИИ в медицине» и другие. По этим программам обучается 2 815 студентов на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова.

Как ранее отмечал Глава государства, качество образования начинается с преподавателя. Более 54% профессорско-преподавательского состава прошли обучение по ИИ.

«Следующим шагом является внедрение ChatGPT Edu. Инструмент снижает нагрузку на преподавателя и повышает качество подготовки, при строгом соблюдении академической этики. В рамках Меморандума о взаимопонимании с компанией OpenAI от 6 ноября 2025 года для 165 тыс. педагогов школ и вузов предоставляются бесплатные лицензии. Ожидается, что это позволит казахстанским педагогам автоматизировать рутинные задачи, персонализировать учебные планы и материалы для студентов, использовать продвинутые функции анализа данных и резюмирования документов, создавать кастомизированных AI-ассистентов и чат-ботов для своих курсов», — сказала Г. Кобенова.

Внедрение этого инструмента призвано стать педагогическим акселератором, который в сжатые сроки обеспечит системное обновление методик преподавания и подготовит педагогов к работе в новой AI-парадигме.

Одним из крупнейших реализованных проектов стал проект Coursera. За 3 года более 235 тыс. студентов получили свыше 503 тыс. сертификатов. Платформа Coursera официально признала Казахстан одним из мировых лидеров по цифровой трансформации образования. За год значительно вырос интерес студентов к совокупному блоку курсов «Баршаға арналған ЖИ / Искусственный интеллект (ИИ) для всех», «Prompt Engineering for ChatGPT», а также увеличилось количество полученных по нему сертификатов.

В рамках программы AI Sana платформа Coursera используется в качестве базовой для подготовки по искусственному интеллекту. В 2025 году 98 044 обучающихся получили 109 987 сертификатов, включая ключевые курсы по ИИ. Программа AI Sana реализуется по поручению Главы государства. На сегодняшний день более 668 тыс. студентов прошли обучение по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Проект нацелен на массовое формирование ИИ-грамотности и практических цифровых навыков. В настоящее время начаты мероприятия по запуску второго этапа программы, в рамках которого акцент будет сделан на формирование ИИ-предпринимательских компетенций. На данном этапе будут обучены 100 студентов, отбор которых будет осуществляться с учетом представленных проектных идей.

