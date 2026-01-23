ЕНУ представил уникальные EdTech-разработки на мировой выставке BETT 2026

Лондоне собралось более 30 000 руководителей в сфере образования, педагогов, инноваторов и инвесторов из 130 стран для обмена идеями, демонстрации прорывных решений и формирования будущего образования.

Евразийский национальный университет представил уникальные EdTech-разработки на крупнейшей в мире выставке образовательных технологий BETT. Участие в выставке было направлено на изучение лучших международных практик цифровой трансформации университетов и выстраивание прикладного взаимодействия с ведущими технологическими компаниями и университетами Великобритании.

В состав делегации ЕНУ вошли проректор по финансам и инновациям Назгуль Айдаргалиева и директор департамента науки Алма Закирова. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева во второй раз представляет Казахстан. Участие университета, организованное при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, стало прямым отражением реализации национальной стратегии в сфере высоких технологий и Послания Главы государства, объявившего 2026 год «Годом цифровизации искусственного интеллекта».

В рамках объединенного национального павильона университет продемонстрировал серию прорывных проектов, объединяющих искусственный интеллект, инклюзивные технологии и концепцию «умного кампуса». Экспозиция университета стала фокусом внимания международного профессионального сообщества, наглядно показывая, как передовая наука служит целям доступности и качества образования для всех.

Ключевые инновации ЕНУ на выставке BETT 2026:

Инклюзивные образовательные решения:

— Инклюзивный гид и MOOCs с сурдопереводом. Комплекс технологий, обеспечивающий равный доступ к знаниям для людей с нарушениями слуха. Массовые открытые онлайн-курсы университета теперь доступны с профессиональным сурдопереводом, снимая языковые барьеры.

— Цифровой аватар-сурдопереводчик. Уникальная разработка на казахском языке, переводящая учебные материалы и лекции в реальном времени на жестовый язык.

Искусственный интеллект в образовании:

— Эмоциональный AI-аватар-лектор. Цифровой преподаватель, способный эмоционально и естественно читать лекции на казахском языке, задавая новые стандарты цифрового контента.

— Платформа «Smart.ENU». Интегрированная экосистема «умного кампуса», объединяющая управление образовательным процессом, анализ больших данных, Интернет вещей (IoT) и AI для персонализации обучения и оптимизации всех сторон университетской жизни.

Особое место на стенде заняла презентация перспективного международного проекта. В ноябре 2024 года ЕНУ и Тяньцзиньский профессиональный институт (Китай) подписали меморандум о создании на базе ЕНУ «Мастерской Лубань». Цель «Мастерской Лубань» — подготовка высококвалифицированных технических специалистов мирового уровня, внедрение передовых образовательных программ в области Deep Learning, Machine Learning, Data Mining и Industrial Internet Security, укрепление производственно-технологических связей между казахстанскими и китайскими предприятиями, создание новых возможностей для трудоустройства и карьерного роста для выпускников.

«Наша цель на BETT — показать, что ЕНУ является не только потребителем, но и создателем глобальных образовательных трендов. Мы представляем конкретные результаты национальной политики: от этичного AI для преподавателей до технологий, стирающих барьеры в образовании. Это мощный сигнал для потенциальных инвесторов и партнеров», — заявила проректор по финансам и инвестициям ЕНУ Назгуль Айдаргалиева.

Участие ЕНУ в выставке BETT 2026 знаменует выход университета на новую «орбиту» глобального образовательно-технологического сотрудничества. Это наглядная демонстрация того, как государственные инициативы в сфере AI и цифровизации трансформируются в практические инструменты, укрепляя позиции Казахстана как страны с высоким интеллектуальным капиталом и инновационной экосистемой.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.