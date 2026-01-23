В Минобрнауки рассказали о рекордных грантах и цифровой трансформации университетов

22 января в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Актуальные вопросы высшего образования».

На брифинге выступили вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова и и. о. председателя Комитета науки Жайык Тохтаров. Они рассказали о реформах в сфере высшего образования и науки, направленных на подготовку конкурентоспособных кадров, развитие научного потенциала и укрепление связи образования с экономикой.

Гульзат Кобенова отметила, что все преобразования реализуются в рамках Концепции развития высшего образования и науки до 2029 года и основаны на поручениях Главы государства, озвученных на Национальном Курултае. Ключевой акцент реформ делается на качестве подготовки специалистов, обеспечении социальной справедливости и повышении практической отдачи образования для экономики страны.

«В 2025 году государством было выделено 93 тысячи образовательных грантов, из которых более 99% полностью освоены. Существенно расширены социальные и целевые механизмы поддержки, включая гранты для кандасов, лиц с особыми образовательными потребностями, а также молодежи, прошедшей срочную воинскую службу. Важным инструментом расширения доступа к образованию стала добровольная накопительная образовательная система „Келешек“, запущенная в 2025 году. На сегодняшний день открыто более 92 тысяч вкладов, при этом стартовый образовательный капитал уже начислен 8 тысячам пятилетних детей. Программа направлена на формирование культуры накопления на образование и не заменяет государственные гранты, а дополняет существующие меры поддержки», — подчеркнула вице-министр Гулзат Избасаровна.

Сегодня в стране функционирует 127 организаций высшего и послевузовского образования, реализующих свыше 8,5 тысячи образовательных программ. За последний год актуализировано 85% программ с учетом профессиональных стандартов, что позволяет вузам переходить от формальной «знаниевой» модели к компетентностной подготовке, ориентированной на реальные потребности рынка труда.

Для согласования подготовки кадров с запросами экономики внедряются Атласы новых профессий, разработанные в рамках проекта «Мамандығым — болашағым». В ходе реализации проекта проведена масштабная аналитическая и профориентационная работа, охватившая все регионы страны, более 235 тысяч школьников и свыше 1 800 отраслевых экспертов.

Отдельное внимание уделяется цифровой трансформации образования и внедрению искусственного интеллекта. На сегодняшний день 95 вузов внедрили дисциплины по ИИ, а 30 университетов реализует 42 специализированные образовательные программы в этой сфере. Более половины профессорско-преподавательского состава прошли обучение по развитию ИИ-компетенций.

В рамках меморандума с компанией OpenAI с 2025 года для 165 тысяч педагогов предоставляются бесплатные лицензии ChatGPT Edu. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, персонализировать образовательные траектории и повысить качество обучения при строгом соблюдении принципов академической этики.

Казахстанские вузы укрепляют позиции и на международной арене. В глобальном рейтинге QS-2026 представлены 20 университетов страны, а в рейтинге Times Higher Education увеличилось как число вузов-участников, так и количество университетов-репортеров, что свидетельствует о росте качества и прозрачности национальной системы высшего образования.

Завершая брифинг, вице-министр подчеркнула, что высшая школа Казахстана сегодня становится не только центром подготовки кадров, но и пространством формирования гражданской ответственности, патриотизма и национальных ценностей. Реализуемые реформы направлены на воспитание образованного, социально ответственного и конкурентоспособного гражданина — основы устойчивого развития страны.

