Для подготовки кадров в области ИИ привлечено 12 зарубежных вузов

В Казахстане реализуется 40 стратегических партнерств в разных форматах, из них 33 — филиалы зарубежных университетов.

При переходе к цифровому государству нужны высоквалифицированные кадры для цифровизации и внедрения ИИ. Для решения этой проблемы привлекаются ведущие университеты мира именно в те сферы, где трансформация экономики требует ускоренной подготовки кадров: инженерия, ИТ и искусственный интеллект, сельское хозяйство. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Гулзат Кобенова.

В целом для подготовки кадров в области искусственного интеллекта привлечено 12 зарубежных вузов.

«В рамках реализации поручений Главы государства и Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы в стране системно ведется работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. На сегодняшний день реализуется 40 стратегических партнерств в разных форматах, из них 33 — филиалы зарубежных университетов. Это уникальная возможность для нашей молодежи получать качественное образование мирового уровня, не покидая страну. Открытие филиалов осуществляется с учетом регионального принципа и в основном по техническим направлениям подготовки кадров. 80% образовательных программ — инженерия, ІТ-технологии, остальные — бизнес, креативная индустрия, педагогические науки», — сказала спикер.

Открытие филиалов иностранных вузов дает ряд академических, геостратегических и экономических преимуществ. Сегодня в стране обучается 35 тыс. иностранных студентов. К 2029 году количество иностранных студентов планируется увеличить до 100 тыс. человек. Впервые количество студентов из Азии превысило количество студентов из СНГ. С целью привлечения иностранных студентов в Казахстан реализуется информационная кампания Study in Kazakhstan, предусматривающая проведение международных выставок и форумов.

В 2025 году образовательные выставки Study in Kazakhstan прошли в Великобритании, Азербайджане, Пакистане и КНР. В 2026 году планируется провести выставки во Вьетнаме, Индии, Индонезии, ОАЭ, Катаре, Турции, КНР, Монголии, Марокко и других странах. С учетом увеличения заинтересованности иностранных студентов с февраля запускается цифровая платформа Study in Kazakhstan. На платформе будет доступна полная информация о системе высшего образования Казахстана, стоимости обучения, визе, требованиях поступления в вузы.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.