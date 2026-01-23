Генпрокуратура распространила предупреждение об SMS с номера 1414

Методы злоумышленников становятся все изощреннее.

Генеральная прокуратура РК распространила предупреждение о мошенниках. По словам экспертов, методы злоумышленников становятся все изощреннее, но основная схема остается прежней, передает Liter.kz.

Первый звонок — злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт — лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи.

Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить заем и перевести средства на «безопасный счет».

«Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы. Ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялось SMS с короткого номера 1414. Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз 1414, возможен только с применением биометрической аутентификации (Face ID), электронной цифровой подписи или QR-кода (eGov QR)», — сообщили в пресс-службе ГП РК.

В ведомстве добавили, что с декабря 2025 года системы, не внедрившие эти требования, отключены от SMS-шлюза 1414.

Генеральная прокуратура предупреждает:

— государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;

— так называемые безопасные счета для перевода денег не существуют;

— будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;

— при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;

— соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.

