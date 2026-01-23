eOtinish: цифровой диалог государства и граждан вышел на новый уровень

Зарегистрировано более 5 млн обращений за год.

Платформа eOtinish, ставшая ключевым инструментом цифрового взаимодействия государства с населением, демонстрирует устойчивый рост популярности среди казахстанцев. По итогам 2025 года через систему подано более 5 млн обращений, что подтверждает эффективность нового формата работы с обращениями граждан и бизнеса в рамках концепции «Слышащего государства».

С момента запуска 1 июля 2022 года система автоматизировала процессы подачи, обработки и контроля обращений граждан и организаций. Сегодня пользователи eOtinish могут в режиме онлайн отслеживать статус своих обращений, просматривать историю взаимодействий с государственными органами, оценивать качество ответов, подавать жалобы на исполнение, а также направлять исковые заявления в суды Республики Казахстан.

Внедрение Концепции «Слышащего государства» с переходом на новый формат рассмотрения обращений привела к масштабной работе по внедрению новой информационной системы «e-Обращение» — eOtinish.kz, в соответствии с поручением Главы государства, озвученным 26 января 2021 года на расширенном заседании правительства. Следующим шагом стало внедрение Административно-процессуального процедурного кодекса от 29 июня 2020 года № 350-VI, который изменил сам подход к работе с обращениями.

«Сегодня eOtinish играет ключевую роль в цифровом взаимодействии государства с населением и пользуется высоким доверием граждан. Команда АО „НИТ“ последовательно развивает систему, делая ее еще более удобной и эффективной. Сейчас мы работаем над внедрением и усовершенствованием ИИ ассистентов для быстрого реагирования и аналитики данных», — отметила заместитель председателя правления АО «НИТ» Гульмира Исабекова.

До запуска единой цифровой платформы обращения рассматривались в разрозненном формате: каждое ведомство использовало собственные каналы приема и регистрации. Это создавало сложности для граждан, снижало прозрачность процессов и ограничивало возможности межведомственного контроля. eOtinish объединил эти процессы в единую систему, обеспечив прозрачность, удобство и контроль сроков исполнения.

В 2025 году через платформу было подано более 4 млн обращений от физических лиц и 1 млн обращений от юридических лиц. Рост по сравнению с 2024 годом составил около 1 млн обращений.

Подать заявление можно через сайт eOtinish.kz, портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, а также в ЦОНах и Центрах приема обращений «Нәтиже».

В дальнейшем планируется развитие аналитических инструментов на базе искусственного интеллекта, обновление Единой базы знаний государственных органов и расширение функционала платформы, что позволит еще больше повысить качество и прозрачность работы с обращениями граждан.

