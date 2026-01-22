В Акмолинском регионе внедрена система контроля состояния бесстыкового пути

Внедрение системы обеспечивает централизованный учет паспортных данных бесстыковых путей по всей сети АО «НК «ҚТЖ».

В филиале АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция магистральной сети» по Акмолинскому региону внедрена автоматизированная система «Контроль состояния бесстыкового пути». Система введена в эксплуатацию в дирекциях пути Жана-Есиль, Кокшетау, Астана и Атбасар.

АС «КСБП» разработана филиалом АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция автоматизации и цифровизации» и предназначена для информационного обеспечения работников путевого хозяйства, а также автоматизации контроля технического состояния бесстыкового пути, включая мониторинг температурных напряжений в рельсовых плетях.

Внедрение системы обеспечивает централизованный учет паспортных данных бесстыковых путей по всей сети АО «НК «ҚТЖ», автоматизированное формирование отчетной документации и упрощение ежегодной процедуры сдачи паспортов в департамент пути и сооружений.

Использование АС «КСБП» способствует повышению безопасности движения поездов за счёт оперативного выявления отклонений температурных напряжений и предупреждения выбросов пути.

Завершение внедрения АС «КСБП» на всех отделениях магистральной сети филиала АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция магистральной сети» запланировано в течение 2026 года.