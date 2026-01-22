Маршрут от стратегии к виральному признанию

CMO, CEO и креаторы соберутся на KMC 2026 для обсуждения потребительских трендов и роста бизнеса.

В мире, где каждый бренд ищет свою тропу к аудитории, а клиент становится и вдохновителем, и критиком, особенно важно сверять часы с теми, кто видит дальше горизонта. Такую возможность для взаимной навигации предоставит Kazakhstan Marketing Conference (KMC 2026), которая в восьмой раз пройдет в Алматы 28 января 2026 года.

Организованная силами Kazakhstan Growth Forum и Школы Креативной Смелости Асхата Ускембаева, конференция станет открытым пространством для диалога между более чем пятьюдесятью экспертами и сотнями практиков в стенах InterContinental Almaty. Основные векторы дискуссии зададут три темы: стратегии роста, ориентированность на клиента и современные инструменты, помогающие идеям обретать массовость и резонанс.

Елена Афонина, управляющий директор Centras Group и идейный вдохновитель конференции, отмечает: «Изменения, которые мы наблюдаем на макро- и микроуровне, сегодня требуют слаженной работы всех бизнес-направлений, где маркетинг выступает связующим звеном для развития продукта, сервиса и бренда. Успешные компании уже осознали: клиент и его потребности — это не пункт в плане, а основа любого решения. Именно поэтому роль СМО становится стратегически важной — от понимания аудитории до построения долгосрочных отношений с ней».

Фокус на стратегии и потребителе

Программа разделена на тематические блоки, охватывающие все аспекты современного бизнеса. В фокусе — Business Strategy и Marketing Strategy. Спикеры из Centras, Yandex Ads, NOTO Agency, KGF и международные эксперты, такие как Мехмет Илькер Айчи (Oman Air, ex-CEO Turkish Airlines), обсудят приоритеты, бренд-позиционирование и стратегическое видение на специальной панельной дискуссии «Стратегическое позиционирование: страновой бренд и бренды внутри страны».

Блок Customer Insights будет посвящен глубокому анализу потребительского поведения. Эксперты NielsenIQ Kazakhstan, Centras, BRIF, Kolesa и других компаний расскажут о глобальных трендах, методологиях исследования аудитории (Voice of Customer) и том, как превратить клиентские инсайты в реальное конкурентное преимущество.

Организаторы со своей стороны проводят масштабное отраслевое исследование Centras Marketing Survey 2026, которое дает понимание рынка и запроса маркетологов. В исследовании могут принять участие все заинтересованные руководители, пройдя опрос.

Еще больше интерактива будет в секции C-MENTORING, где пройдут личные встречи с гуру маркетинга, на которых участники конференции смогут обсудить конкретные задачи и получить персональный совет.

Номинации, виральный рост и креатив

KMC 2026 выходит за рамки привычного формата выступлений. Это платформа для реального нетворкинга, панельных дискуссий и развития компетенций. Участников ждет церемония вручения профессиональной премии в номинациях «The Best CMO of the year», «Creative Campaign of the year» и «New Experience of the year». Победитель главной номинации получит эксклюзивный доступ в закрытое C-level сообщество Kazakhstan Growth Forum.

Тема Viral Growth раскроет секреты «народной любви» к брендам, нейромаркетинг и работу с инфлюенсерами. Помимо основной программы в Ballroom, для гостей будут работать специальные зоны:

— Нетворкинг и кофе-брейки.

— Мастер-класс для CEO от Мехмета Илькер Айчи (Oman Air, ex-CEO Turkish Airlines), обладающего многолетним опытом руководства в ключевых отраслях: авиация, страхование, глобальные инвестиции. Его лидерство — это баланс стратегии и эмпатии. Он всегда держит руку на пульсе глобальных трендов, никогда не теряя связи с тем, что важно для клиентов и команды. Даже в самых сложных условиях его сотрудники знают: цель ясна, ресурсы есть, а победа возможна.

— Creatives & Tools: погружение в мир креативных индустрий. Спикеры из ABR, DASM Group, ParkLive Kazakhstan, «Казахфильм» и других компаний обсудят коллаборации, связь креатива и бизнеса, CX& AI, а также роль кино и концертов в бренд-коммуникациях. Модератором выступит Асхат Ускембаев, основатель Школы Креативной Смелости.

Если вам нужны конкретные кейсы или более глубокий разбор одной из моделей роста, то вам точно нужно на конференцию. Регистрация по ссылке.

KMC 2026 поддержали такие компании, как Forte Bank, Yandex Ads, Kommesk, Popeyes, Centras Securities, Centras insurance, SOS Medical Assistance.