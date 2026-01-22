Реализация крупных цифровых проектов влечет необходимость создания надежной и безопасной IT-инфраструктуры с учетом энергетического баланса страны — нужны конкретные действия и конкретные результаты.

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на приоритетных задачах по реализации поручений Президента в сфере цифровизации и внедрения ИИ, передает Kazpravda.kz.

«В своем выступлении Глава государства подчеркнул важность форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Фактически ставится задача по встраиванию нашей страны в экосистему глобальной цифровой экономики. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами в разрабатываемой программе „Digital Qazaqstan“ предусмотреть оптимизацию государственных функций за счет внедрения лучших практик цифровизации», — отметил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделено вопросам реализации крупных цифровых проектов, которые требуют создания надежной и безопасной IT-инфраструктуры с учетом энергетического баланса страны.

«Вопрос реализации крупных цифровых проектов влечет необходимость создания надежной и безопасной IT-инфраструктуры с учетом энергетического баланса страны. В Экибастузе оперативно реализовать проект по созданию долины Центров обработки данных. В целом в сфере цифровизации не должно быть кампанейщины. Нужны конкретные действия и конкретные результаты», — поручил премьер-министр.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.