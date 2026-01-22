Акимат Павлодарской области резервирует земельный участок общей площадью 200 гектар.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства доложил о работе по реализации проекта «Долина центра обработки данных». Вице-министр отметил, что в рамках пятого заседания Национального Курултая Глава государства оценил этот проект как разумную инициативу, передает Kazpravda.kz.

«В качестве пилотной локации для размещения долины центров обработки данных выбран город Экибастуз Павлодарской области. Акиматом Павлодарской области резервируется земельный участок общей площадью 200 гектар. Проект требует комплексного подведения базовой инфраструктуры, включая водоснабжение, подъездные дороги, телекоммуникационные сети и электроснабжение», — сказал Ростислав Коняшкин.

Проект закладывает основу для формирования в стране международного хаба центров обработки данных и облачной ИИ-инфраструктуры, обеспечивает привлечение ведущих hyperscaler-компаний, способствует созданию высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, а также формирует условия для наращивания экспорта вычислительных и цифровых услуг.

В рамках проекта предусмотрены гибкие модели участия, учитывающие различные инвестиционные стратегии и уровень подготовки инвесторов. Такой подход позволяет привлекать инвесторов, технологические компании и поставщиков облачных услуг.

