За утечку персональных данных предложили ввести уголовную ответственность

Министерство ИИ намерено также увеличить штрафы за несоблюдение требований информационной безопасности.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин выступил на заседании правительства. Он озвучил меры, вводимые в стране в части информационной безопасности. Коняшкин заявил о политике «нулевой терпимости», передает Sputnik.

Для тех, кто не соблюдает требования безопасности, Минцифры увеличит лимит административных штрафов в несколько раз и доведет его до 5 тысяч МРП или 21,6 млн тенге (42,6 тыс. долларов). Ранее штраф доходил до 2 тыс. МРП или 8,6 млн тенге (17 тыс. долларов).

Кроме того, министерство ИИ предложило ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных.

«Цифровая трансформация не должна подрывать безопасность граждан. А любой факт безответственного обращения с личной информацией должен быть в соответствии с законом», — сказал Коняшкин.

Днем ранее на заседании Национального курултая в Кызылорде Токаев заявил, что необходимо четко прописать в Конституции норму о том, что персональные цифровые данные граждан защищаются законом.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.