Следите за новостями

Цифра дня

40 тысяч врачебных онлайн-консультаций получили казахстанцы в 2025 году

    В Казахстане ведется оцифровка реестра госфункций

    Также проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech.

    22 января 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства доложил о проводимой работе во исполнение поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по масштабной цифровой модернизации государственного аппарата. Он отметил, что в стране ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта.

    «Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов», — сказал Ростислав Коняшкин.

    Также проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech.

    В результате достигается оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, повышение качества и скорости оказания услуг.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до стран

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.