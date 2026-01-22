В Казахстане ведется оцифровка реестра госфункций

Также проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании правительства доложил о проводимой работе во исполнение поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по масштабной цифровой модернизации государственного аппарата. Он отметил, что в стране ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта.

«Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов», — сказал Ростислав Коняшкин.

В результате достигается оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, повышение качества и скорости оказания услуг.

