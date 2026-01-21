Проект «Онлайн медицина» работает в девяти регионах республики.

Почти 40 тысяч врачебных онлайн-консультаций получили казахстанцы в 2025 году, сообщили в Минздраве Казахстана. Сейчас проект Минздрава «Онлайн медицина» работает в девяти регионах республики. Он охватывает 109 медорганизаций и семь телемедицинских провайдеров. Всего проведено 39 569 консультаций, из них более 41% – для сельских жителей. Доля телемедицинских услуг достигла 9,1%, превысив план, передает Sputnik.