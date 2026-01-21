Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей.

В Кызылорде под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло V заседание Национального курултая. В ходе своего выступления Президент отметил, что наступившая эпоха сверхдинамична, она ломает привычный образ мыслей людей, размывает ментальные конструкции, передает Kazpravda.kz.

«Цифровизация и искусственный интеллект создают совершенно новую реальность, где уже нет места, казалось бы, устоявшимся представлениям и практикам. В условиях глобальной цифровой экономики количество населения стран, скорее всего, уже не будет иметь критически важного значения. Успешными станут нации, сумевшие адаптироваться к реальности, созданной искусственным интеллектом и, более того, активно и предметно участвующие в процессе формирования такой реальности. Поэтому Казахстан вступил на путь форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной и личной жизни», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что сами по себе технологии не способны устранить управленческий хаос.

«Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей. Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в государственном секторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий ИИ можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах. Прежде всего, следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего. Ни в коем случае нельзя допустить промахи в логистике, где на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный, централизованный подход», — заявил Глава государства.

По его словам, следует заранее определить специальные зоны под строительство мощных дата-центров, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы всей IT-инфраструктуры. На выделенных площадках надлежит строить центры обработки данных с системами электропитания, охлаждения и безопасности.

