Токаев: в Павлодарской области появится ЦОД-долина

V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева прошло в Кызылорде.

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил о планах по созданию ЦОД-долины в Павлодарской области и подчеркнул необходимость опережающего ввода новых энергетических мощностей, передает Zakon.kz.

Глава государства рассказал, что правительство совместно с акиматом Павлодарской области планирует построить ЦОД-долину на базе мощностей энергетического бассейна Экибастуза.

«Неплохое предложение. Посмотрим, насколько успешно оно будет реализовываться. Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Строительство атомных электростанций — это долгий процесс. Следует также иметь в виду, что дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами. Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики», — дополнил Касым-Жомарт Токаев.

