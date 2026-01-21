Более 12 тыс. актуальных навыков доступно в Цифровом банке навыков

Интерфейс платформы Сareer Enbek позволяет пользователям находить и сопоставлять данные в соответствии с их профессиональными задачами.

На цифровой платформе Национальной системы квалификаций Career Enbek доступен Цифровой банк навыков, который включает более 12 тыс. актуальных профессиональных и сквозных навыков, отражающих реальные потребности современного рынка труда. Все навыки в ЦБН систематизированы по тематическим группам, что обеспечивает удобную навигацию и позволяет быстро определить области их применения. Каждый навык сопровождается подробным описанием и перечнем профессиональных групп, в которых он востребован.

Интерфейс платформы обеспечивает доступ к структурированной информации и позволяет пользователям находить и сопоставлять данные в соответствии с их профессиональными задачами.

ЦБН разработан на основе международной системы ESCO (Европейская классификация навыков, компетенций, квалификаций и профессий) и является ключевым инструментом Национальной системы квалификаций, применяемым при разработке профессиональных стандартов, обновлении образовательных программ и планировании кадровой политики. Он ориентирован на широкий круг профессионального сообщества: разработчиков профессиональных стандартов и образовательных программ, представителей работодателей, экспертов в сфере подготовки кадров.

Для кадровых и HR-служб ресурс открывает возможности формирования современных профилей должностей, выстраивания систем оценки и развития сотрудников на основе актуальных данных о навыках.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.