В рамках программы «AI-Sana» 100 тысяч студентов освоит алгоритмы ИИ

В рамках Национального курултая Саясат Нурбек рассказал о направлениях развития науки и высшего образования, совершенствовании инфраструктуры, инновациях в области искусственного интеллекта и поставленных целях.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в рамках Национального курултая встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами Кызылординского университета имени Коркыт ата. Также в мероприятии приняли участие вице-министр Гулзат Кобенова и руководители нескольких высших учебных заведений.

Первоначально министр ознакомился с новой современной библиотекой университета, которая недавно была введена в эксплуатацию. В ходе встречи Саясат Нурбек подробно остановился на направлениях развития науки и высшего образования, совершенствовании инфраструктуры, инновациях в области искусственного интеллекта и поставленных целях.

По словам министра, в стране начнется второй этап обучения по расширенному направлению искусственного интеллекта, который планируется охватить 100 тысяч студентов. Помимо этого, он подчеркнул важность повышения квалификации не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава в данном направлении. Для этой цели будут организованы специальные учебные семинары и программы для преподавателей.

«Для дальнейшей реализации программы было отобрано и утверждено 27 вузов из различных регионов страны. Учебные заведения были отобраны по таким критериям, как наличие необходимой инфраструктуры для реализации программы, включая образовательные программы в области ИИ, зарубежных партнеров и вычислительных мощностей. Эти вузы будут отвечать за реализацию проекта в своем регионе и соседних областях, обеспечивая обучение студентов и преподавательского состава по программе AI-Sana», — сказал министр.

В ходе встречи также широко обсуждались вопросы укрепления партнерства между вузами, развития зарубежных филиалов и формирования современной исследовательской инфраструктуры. Министр отметил, что данные шаги направлены на повышение уровня системы образования страны до международных стандартов.

В рамках рабочей поездки Саясат Нурбек посетил институт искусственного интеллекта, расположенный в 5 учебных корпусах университета, и ознакомился с программными проектами в области IT и искусственного интеллекта, реализуемыми совместно с SeoulTech.

