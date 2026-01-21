ИИ в Национальную систему квалификаций внедряет Минтруда

Важным элементом дальнейшего развития цифровой экосистемы НСК является платформа Career Enbek.

На аппаратном совещании Министерства труда и социальной защиты населения РК, прошедшем под председательством первого вице-министра Аскарбека Ертаева, обсудили вопросы совершенствования Национальной системы квалификаций, а также текущую работу ведомства. Об итогах работы по совершенствованию НСК в 2025 году, а также о новых приоритетах развития доложила директор Департамента труда и социального партнерства Жулдуз Абулгазина, передает Uchet.kz.

«Существенно обновлен Национальный классификатор занятий: включено более 900 новых профессий, общее количество позиций в классификаторе превысило 13 тысяч. Сегодня НКЗ служит базовой основой для анализа рынка труда и прогнозирования кадровых потребностей. Среди новых профессий: цифровой агроном, робототехник-животновод на молочных фермах, инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта, инженер-архитектор сетей 5G и 6G, инженер по управлению кабельной инфраструктурой „умных“ городов и другие направления, отражающие технологические и отраслевые изменения», — сообщила Жулдуз Абулгазина.

Она отметила, что в текущем году будет продолжена работа по совершенствованию НКЗ.

Директор Департамента труда и социального партнерства также проинформировала об обновлении Национальной рамки квалификаций на основе Европейской рамки квалификаций, проводимой работе по разработке и пересмотру профессиональных стандартов, на основе которых формируются образовательные программы для подготовки кадров по потребностям рынка труда и т. д.

По словам Жулдуз Абулгазиной, ключевым направлением развития по этому направлению станет применение искусственного интеллекта при разработке профстандартов: определение востребованных навыков, автоматизированное формирование структуры стандарта, интеграция с национальными базами данных и многоуровневый контроль качества.

Она подчеркнула, что важным элементом дальнейшего развития цифровой экосистемы НСК является платформа Career Enbek, на которой реализована цифровизация ключевых механизмов — от разработки и актуализации профессиональных стандартов до процедур признания профессиональных квалификаций. Это позволяет существенно сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административную нагрузку для всех участников системы.

В завершение своего выступления Жулдуз Абулгазина проинформировала о планах по совершенствованию законодательства в части НСК.

Так, в закон РК «О профессиональных квалификациях» планируется внести следующие ключевые изменения:

— закрепить цифровой банк навыков как официальный инструмент НСК;

— включить в состав участников Национальной системы квалификаций профессиональные союзы;

— открыть возможность признания центров с зарубежной аккредитацией;

— изменить порядок и полностью оцифровать процесс аккредитации центров признания квалификаций и т. д.

