Об опасностях на маркетплейсах предупредили казахстанцев

Департамент полиции области Абай предупредил о распространенных фактах мошенничества при совершении покупок на интернет-площадках и в сервисах онлайн-объявлений.

Согласно распространенной информации, злоумышленники привлекают потенциальных покупателей заниженной стоимостью товаров, используя формулировки «срочно продам», «последняя цена», «заберут через час», создавая таким образом искусственное ощущение спешки, передает Zakon.kz.

«Одна из наиболее распространенных схем заключается в размещении объявлений о продаже несуществующего товара, при этом используются фотографии и видеоматериалы из открытых источников. В дальнейшем псевдопродавец убеждает покупателя перевести предоплату либо полную стоимость товара, ссылаясь на наличие других заинтересованных лиц. После получения денег связь с продавцом прекращается, аккаунт удаляется, а товар покупателю не поступает», — рассказали в полиции.

Для недопущения таких фактов полиция рекомендует соблюдать меры предосторожности: не переводить предоплату незнакомым людям, не соглашаться на расчет вне официальных сервисов площадки, использовать только безопасные способы оплаты, внимательно проверять информацию о продавце, анализировать отзывы и историю его активности.

«Следует помнить, что чрезмерно низкая цена является поводом для сомнений. При возможности рекомендуется личная встреча и проверка товара до оплаты. Категорически не следует сообщать третьим лицам коды из SMS-сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий либо подозреваете попытку обмана, необходимо незамедлительно обратиться в органы полиции по номеру 102», — рекомендуют в полиции.

