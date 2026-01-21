Жакупова презентовала экспертам ПРООН скоринговую модель

Министр труда и социальной защиты населения РК провела встречу с представителями ПРООН и международным экспертом, доктором экономических наук, профессором Александаром Стойковым.

Ключевой темой обсуждения стало внедрение инновационных цифровых инструментов для оценки нуждаемости граждан в государственных мерах поддержки. В ходе встречи Светлана Жакупова презентовала методику оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств (скоринговая модель), которая с 2025 года успешно работает в пилотном режиме на цифровой платформе министерства, охватывая сферы образования, соцзащиты, жилищных отношений и физической культуры.

«Наша цель — внедрение Единого социального стандарта. Мы переходим к модели, где господдержка базируется на объективных данных. Система оценивает благосостояние автоматически, исключая человеческий фактор и субъективность в принятии решений», — подчеркнула глава Минтруда.

Скоринговая модель позволяет провести комплексную оценку благосостояния семьи, состоящую из оценки материальных и нематериальных компонентов, с учетом иждивенческой нагрузки и способности к самореализации, скрытых доходов и в итоге определять реальную нуждаемость каждой семьи.

Представители ПРООН высоко оценили инновационные подходы министерства, отметив их актуальность для достижения целей устойчивого развития.

Стороны обсудили текущие результаты совместной работы и наметили планы по дальнейшему углублению партнерства.