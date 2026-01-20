Қозыбаев Университеті СҚО аграрлық ғылымы мен өндірісін дамыту үшін инвестиция тартады
Қозыбаев университеті мен Хэнань ауылшаруашылық инвестициялық тобының Қазақстан-Қытай ғылыми-зерттеу орталығын ашу жөніндегі бірлескен бастамасы экономикада маңызды рөл атқаратын Солтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытуға серпін береді. Жоба ауылшаруашылығы саласын дамытуға, заманауи инфрақұрылымға, озық технологиялар мен мамандарды даярлауға инвестицияларды көздейді. Бұл корпорация — ауылшаруашылық секторында өндірістен бастап өңдеуге және сатуға дейінгі кешенді шешімдерді ұсынатын Қытайдың ең ірі ауылшаруашылық инвестициялық компанияларының бірі.
Өткен жылдың қараша айында СҚО делегациясының ҚХР сапары кезінде ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды, ал осы аптада қытайлық әріптестер Қазақстанға кері байланыс жасау мақсатында іс-сапармен келіп отыр.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев агроөнеркәсіптік кешенді одан әрі дамыту қажеттілігін атап өтіп, саланың тиімділігін арттыруға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған бірқатар мақсаттарды белгіледі. Осыған байланысты Солтүстік өңірдің ғылыми қауымдастығы мен фермерлерінің алдында инвестициялар тарту және агроөнеркәсіптік кешеннің тиімділігін арттыру міндеті тұр. Қазақстан-Қытай ғылыми ауыл шаруашылығы орталығын іске қосу арқылы дәнді, майлы дақылдарды, бұршақ тұқымдастарды және жемшөптерді іріктеу бойынша зерттеулер мен демонстрациялық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Негізгі мақсат — ауыл шаруашылығын климаттық өзгерістерге бейімдеу, дақылдар мен топырақ құнарлылығын бақылауда цифрландыруды енгізу, процестерді цифрландыру, өнімділікті болжау үшін ЖИ мен ҰҰА пайдалану және тұрақты жемшөп өндіру мен ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді қамтамасыз ету.
Қазірдің өзінде бұл мақсатқа СҚО әкімдігі 30 га тәжірибелік жер бөлді. Ғалымдар Қозыбаев университетінің зертханалық кешенінде жұмыс жасай алады, ал жобаға университеттің оқытушылары мен студенттері тартылды. Хэнань ауылшаруашылық инвестициялық тобы жобаға өз инвестицияларымен, жабдықтарымен, зерттеулерімен және сараптамалық әлеуетімен кіреді.
Сапар барысында қонақтар жергілікті билік өкілдерімен және ауыл шаруашылығы өндірушілерімен кездесті, университеттің зертханалық жабдықтарымен танысты және өңірдің аграрлық кәсіпорындарын аралады.
«Біз Қазақстанның және университетіміздің білім, ғылым және ауыл шаруашылығы технологиялары саласындағы стратегиялық серіктестерінің өкілдерін қарсы алуға қуаныштымыз. Жоба тәжірибелік алаңдарды, зертханаларды, заманауи инфрақұрылымды құруды және ЖОО ғалымдары мен студенттерін тартуды көздейді. Бұл тұрақты, экспортқа бағытталған ауыл шаруашылығы платформасын қалыптастыруға және тұқым өндірісінің егістік алқаптарын 1000 гектарға дейін кеңейтуге мүмкіндік береді деп үміттенеміз. Ынтымақтастықты ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестік ретінде қарастырамыз. Елдеріміздің бірлескен әлеуеті аймақтың агроөнеркәсіптік кешеніне нақты пайда әкелетініне және Қазақстан-Қытай ынтымақтастығын нығайтатынына сенімдіміз», — деп атап өтті Қозыбаев университетінің Басқарма төрағасы-ректоры Ербол Исақаев.