Китайский агрогигант инвестирует в создание научного хаба на базе Kozybayev University

Kozybayev University совместно с Хэнаньской сельскохозяйственной инвестиционной группой запускает масштабный проект, который объединит лаборатории с реальным полем.

Совместная инициатива Kozybayev University и Хэнаньской сельскохозяйственной инвестиционной группы по открытию казахско-китайского научного аграрного центра придаст импульс развитию сельского хозяйства Северного Казахстана, где аграрный сектор играет одну из ключевых ролей в экономике. Проект предполагает инвестиции в развитие сельскохозяйственной отрасли, современной инфраструктуры, трансфер передовых технологий и подготовку специалистов. Корпорация является одной из крупнейших аграрных инвесткомпаний Китая, предлагающей комплексные решения в АПК, от производства до переработки и сбыта.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан в ноябре прошлого года во время визита делегации СКО в КНР, а уже на этой неделе китайские коллеги прибыли в Казахстан с ответной встречей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость дальнейшего развития АПК и поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны. В связи с этим перед научным сообществом и аграриями Северного региона стоит задача по привлечению инвестиций и повышению эффективности АПК. Запуск казахско-китайского научного аграрного центра позволит вести исследования и демонстрационные проекты с их последующей коммерциализацией по селекции зерновых, масличных, зернобобовых культур, кормовых трав. Также целью является адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям, внедрение цифровизации в процессы мониторинга посевов и плодородия почв, оцифровка процессов, использование ИИ и БПЛА для прогнозирования урожайности, обеспечение устойчивого кормопроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Уже сейчас на эти цели акиматом СКО выделен опытный участок в 30 га, в распоряжении ученых находится лабораторный комплекс Kozybayev University, к проекту привлечены педагоги и обучающиеся вуза. Хэнаньская сельскохозяйственная инвестиционная группа входит в проект со своими инвестициями, техникой, исследовательским и экспертным потенциалом. Также предоставлен семенной материал, будут построены современные общежития и открыты лаборатории.

Гости встретились с местными исполнительными органами и сельхозтоваропроизводителями, ознакомились с лабораторным оборудованием университета, посетили аграрные предприятия региона.

«Наша общая цель — выстроить эффективную модель, при которой наука, производство и инвестиции работают как единая система. Проект предусматривает создание экспериментальных полей, лабораторий, современной инфраструктуры, вовлечение ученых и студентов вуза. Мы ожидаем, что это позволит сформировать устойчивую экспортно-ориентированную аграрную платформу и расширить посевные площади семеноводства до 1 000 гектаров. Мы рассматриваем такое сотрудничество как долгосрочное стратегическое партнерство. Уверены, что объединение потенциала наших стран даст ощутимый эффект для агропромышленного комплекса региона и укрепит казахско-китайское сотрудничество», — отметил на встрече с китайскими партнерами председатель правления — ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.

