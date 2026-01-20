Казахстан и Узбекистан внедряют цифровой контроль за уровнем воды в Сырдарье

Установка гидропостов, ремонт межгосударственных каналов и обмен опытом по водосбережению: в Туркестане состоялись заседания совместных казахстанско-узбекских рабочих групп.

В Туркестане прошло XIII заседание Совместной рабочей группы для выработки предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, а также II заседание казахстанско-узбекской Совместной рабочей группы по координации усилий по разработке взаимовыгодного устойчивого механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии.

В заседаниях приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров. Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества и договорились об обмене опытом в области внедрения и использования водосберегающих технологий.

Кроме того, планируется начать реализацию проекта по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья — по пять сооружений на территории каждого государства. Проект, разработанный при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), направлен на обеспечение прозрачности и точности в распределении трансграничных вод. К данному моменту GIZ завершило разработку технического задания.

«В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Министр также обозначил инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН и разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, подчеркнув их значение для долгосрочного регионального водного сотрудничества.

