Мобильная связь появится на автодорогах Казахстана

Всего будет покрыто более 40 тыс. км автомобильных трасс, построено более 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций мобильной связи.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Транстелеком» заключили соглашение о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры, которая обеспечит стабильный мобильный интернет и связь вдоль автодорог Казахстана. Проект реализуется в рамках национального проекта «Доступный интернет» и направлен на устранение «белых пятен», участков автотрасс, где мобильная связь либо отсутствует, либо нестабильна. Внедрение проекта предоставит водителям и пассажирам возможность пользоваться интернетом в пути — для навигации, экстренных вызовов, а также для использования банковских и государственных сервисов.

Проект будет реализован поэтапно. Работы по обеспечению мобильной связи на республиканских дорогах завершатся до конца 2026 года, на областных — до конца 2027 года. Всего будет покрыто более 40 тыс. км автомобильных трасс, построено более 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций мобильной связи. Это существенно расширит покрытие и улучшит качество связи на ключевых транспортных направлениях страны. В рамках соглашения АО «Транстелеком» возьмет на себя инвестиции в проект, без привлечения государственного финансирования.

Наличие стабильной связи вдоль дорог значительно повысит безопасность дорожного движения, улучшит оперативность реагирования экстренных служб и откроет возможности для внедрения интеллектуальных систем управления транспортным потоком и мониторинга состояния дорог.

Для повышения доступности связи АО «Транстелеком» обеспечит возможность использования построенной инфраструктуры для других сотовых операторов, что ускорит расширение покрытия и улучшит качество мобильных услуг для всех граждан, независимо от выбранного оператора.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.