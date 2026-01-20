Стартовала программа подготовки ИИ-офицеров AI Governance 500

AI Governance 500 нацелена на создание устойчивого кадрового пула цифровых руководителей.

В Казахстане стартовало обучение по стратегической программе AI Governance 500, направленной на подготовку руководителей к масштабированию ИИ в государственном секторе. Обучение первого потока, в котором участвует 100 руководителей, открыли заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового Ж. Мадиев, помощник Президента К. Есекеев, председатель Агентства по делам государственной службы Д. Жазықбай, руководитель секретариата руководителя администрации Президента К. Тулеушин.

«AI Governance 500» нацелена на создание устойчивого кадрового пула цифровых руководителей — ИИ-офицеров, способных инициировать и сопровождать межведомственные цифровые проекты, обеспечивать их архитектурную согласованность и достижение стратегических целей государственной повестки в рамках концепции Digital Qazaqstan.

В обучении принимают участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и аппарата правительства, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, а также руководители квазигосударственных организаций.

Программа выстроена по сквозной логике: от формирования стратегического понимания роли ИИ и архитектуры цифрового государства до разработки участниками прикладных проектов цифровой трансформации и AI-инициатив, готовых к внедрению в ведомствах и регионах.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.