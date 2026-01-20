Инженеры РК получили прямой доступ к передовым мировым разработкам через платформу IEEE

В стране официально начало работу подразделение крупнейшей в мире технической ассоциации Institute of Electrical and Electronics Engineers.

В Казахстане создано региональное подразделение Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — IEEE Kazakhstan Section, крупнейшей в мире профессиональной организации в области инженерии и высоких технологий. Открытие национальной секции стало важным шагом в укреплении научно-технологического потенциала Казахстана и стран Центральной Азии. Значимую роль в этом процессе сыграли Astana IT University и Международный университет информационных технологий, которые выступают одними из ключевых площадок развития IEEE в Казахстане.

«Создание IEEE Kazakhstan Section открывает для казахстанских инженеров и исследователей прямой доступ к глобальной экспертизе IEEE, международным профессиональным сообществам и передовым технологическим практикам. Наша цель — сформировать устойчивую платформу для развития инженерных талантов, научного сотрудничества и инноваций, а Astana IT University станет одним из драйверов этой экосистемы», — отметил Едилхан Дидар, председатель IEEE Kazakhstan Section, профессор Astana IT University.

Новая секция объединит специалистов в ключевых направлениях, таких как электротехника и электроника, информационные технологии и компьютерные науки, искусственный интеллект и анализ данных, телекоммуникации и кибербезопасность, робототехника и смежные инженерные дисциплины. IEEE Kazakhstan Section будет способствовать развитию профессионального сообщества, поддержке научных исследований, организации международных конференций, семинаров и образовательных программ, а также интеграции казахстанских ученых в глобальные инициативы IEEE.

Особое место в деятельности секции занимает международная конференция IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (IEEE SIST), которая ежегодно проводится на базе Astana IT University.

«Наш университет на протяжении более пяти лет выступает организатором конференции IEEE SIST, которая служит площадкой, где ученые, инноваторы и специалисты индустрии обсуждают прикладные решения в области ИИ, интеллектуальных систем, обработки больших данных и цифровых сервисов. В рамках конференции проходят презентации исследований, технические сессии, мастер-классы и встречи с индустриальными партнерами. Благодаря созданию IEEE Kazakhstan Section участники получат более широкие возможности для совместных исследований и включения в международные рабочие группы IEEE», — отметил проректор по науке и инновациям Astana IT University Андрей Белощицкий.

IEEE объединяет более 500 тысяч членов в более чем 190 странах мира. Появление официальной секции в Казахстане подчеркивает растущую роль страны в глобальной научно-технологической экосистеме и закрепляет за Astana IT University статус ведущего центра инженерных и цифровых инноваций региона.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.