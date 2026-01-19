Цифровой тенге и криптовалюты получили официальный статус

Национальный Банк Казахстана распространил заявление о правовом статусе Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

Глава государства подписал Законы «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Помимо совершенствования банковского регулирования указанными законами формируется основа для дальнейшего эффективного развития финансовых технологий и безопасного внедрения инноваций.

Первое. Закрепляется правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и ее компонентов: Национальной платежной системы, Межбанковской системы платежных карточек и Межбанковской системы мобильных платежей, платформы Цифрового тенге и Открытого банкинга, Системы биометрической идентификации, Национального центра по противодействию мошенническим операциям (Антифрод-центр). Предусматривается совершенствование взаимодействия банков с НЦФИ для повсеместного оказания услуг по мобильным переводам и QR-платежам в интересах населения и бизнеса (данный сервис позволит населению принимать и осуществлять QR-платежи и мобильные переводы между разными банками).

Реализация и развитие НЦФИ направлены на повышение эффективности межбанковского взаимодействия, расширение оказания инновационных финансовых сервисов и повышение конкуренции на финансовом рынке.

Второе. Формируется статус новой цифровой формы национальной валюты — цифровой тенге. Цифровой тенге выступает законным платежным средством на территории Казахстана. Единственным эмитентом цифрового тенге является Национальный Банк, взаимодействие с цифровым тенге будет осуществляться через участников финансового рынка.

Благодаря технологии смарт-контрактов и программируемости цифровой тенге открывает возможности для создания инновационных сервисов и обеспечения прозрачности использования государственных финансов.

Третье. Устанавливается комплексный правовой режим для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и расширения регулируемого оборота необеспеченных криптовалют, а также требования к инфраструктуре их обращения и полномочия регулирующих органов. Введение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют, через лицензируемых провайдеров услуг цифровых активов) позволит легализовать крипто-фиатные каналы (механизм перевода/обмена криптовалюты на деньги), обеспечить защиту прав граждан и прозрачность операций.

Таким образом, создается единый регулируемый и инклюзивный рынок цифровых активов на национальном уровне, направленный на бесшовную интеграцию цифровых инструментов в национальную финансовую систему.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.