Навигационные пломбы при грузоперевозках будут применять в ЕАЭС с 11 февраля

В Евразийском экономическом союзе с 11 февраля начнут применять навигационные пломбы для отслеживания грузоперевозок. Об этом сообщила Государственная таможенная служба КР. По данным ведомства, национальным оператором Кыргызстана по отслеживанию перевозок в ЕАЭС определено ОАО «Государственная таможенная инфраструктура», передает Sputnik.

Центр мониторинга и анализа этого оператора будет в круглосуточном режиме отслеживать грузоперевозки с использованием инфосистемы и навигационных пломб. Последние устанавливаются на запорные устройства грузовых отсеков. С их помощью можно контролировать маршрут движения транспортных средств и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Процедура опломбирования оператором занимает не более 15 минут», — отметили в таможенной службе.

С 11 февраля 2026 года обязательному отслеживанию подлежат перевозки спиртной и табачной продукции, а также отдельных категорий товаров, определенных нормативными актами Евразийской экономической комиссии. В дальнейшем предусмотрен поэтапный охват навигационными пломбами всех товарных позиций, перемещаемых в рамках взаимной торговли и таможенных процедур ЕАЭС.

