Следите за новостями

Цифра дня

Эффект в $1,3 млрд от внедрения ИИ планирует получить за 5 лет «Самрук-Казына»

    Навигационные пломбы при грузоперевозках будут применять в ЕАЭС с 11 февраля

    Обязательному отслеживанию подлежат перевозки спиртной и табачной продукции, отдельных категорий товаров, определенных нормативными актами ЕЭК.

    19 января 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    В Евразийском экономическом союзе с 11 февраля начнут применять навигационные пломбы для отслеживания грузоперевозок. Об этом сообщила Государственная таможенная служба КР. По данным ведомства, национальным оператором Кыргызстана по отслеживанию перевозок в ЕАЭС определено ОАО «Государственная таможенная инфраструктура», передает Sputnik.

    Центр мониторинга и анализа этого оператора будет в круглосуточном режиме отслеживать грузоперевозки с использованием инфосистемы и навигационных пломб. Последние устанавливаются на запорные устройства грузовых отсеков. С их помощью можно контролировать маршрут движения транспортных средств и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

    «Процедура опломбирования оператором занимает не более 15 минут», — отметили в таможенной службе.

    С 11 февраля 2026 года обязательному отслеживанию подлежат перевозки спиртной и табачной продукции, а также отдельных категорий товаров, определенных нормативными актами Евразийской экономической комиссии. В дальнейшем предусмотрен поэтапный охват навигационными пломбами всех товарных позиций, перемещаемых в рамках взаимной торговли и таможенных процедур ЕАЭС.

    Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.