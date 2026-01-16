Банки начнут передавать сведения о подозрительных переводах весной 2026 года

Мониторинг осуществляется по совокупности нескольких условий.

В Комитете государственных доходов рассказали, когда первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы. Как отметил начальник Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген, это произойдет до 15 апреля 2026 года, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что мониторинг осуществляется по совокупности нескольких условий: «Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти 3 месяца должна превышать 1 миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы».

При этом, если счет использовался исключительно для личных целей, человек сможет это подтвердить.

«Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Также мы меры принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть, в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности», — отметил представитель КГД.

Если будет подтвержден факт получения переводов в рамках предпринимательской деятельности, налогоплательщику потребуется предоставить дополнительную налоговую отчетность. При отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ему необходимо будет оформить ее в установленном порядке.

При этом само по себе соответствие установленным критериям не является основанием для блокировки расходных операций по банковским счетам. Такие меры возможны лишь в случае неисполнения уведомления, направленного по итогам камерального контроля, и только в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

Проверка физических лиц возможна при одновременном совпадении трех условий: получение переводов от 100 и более разных лиц, регулярность таких поступлений в течение трех месяцев подряд и превышение общей суммы переводов 12-кратного размера минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.