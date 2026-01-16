Следите за новостями

    В Алматы пресечена деятельность иностранного мошеннического call-центра

    Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись звонки гражданам с целью хищения денежных средств.

    16 января 2026 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность, Общество

    Сотрудниками Департамента полиции Алматы пресечена незаконная деятельность иностранного мошеннического call-центра. Операция прошла в рамках заключенного меморандума о взаимодействии между правоохранительными органами, АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», при координации прокуратуры города.

    Установлено, что иностранные граждане с привлечением граждан РК организовали противоправную схему телефонного мошенничества. Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись многотысячные обманные звонки гражданам с целью хищения денежных средств.

    В результате проведенных следственно-оперативных действий выявлены и обесточены сервера, обеспечивавшие функционирование call-центра. Незаконная деятельность полностью пресечена. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

