В Алматы пресечена деятельность иностранного мошеннического call-центра

Сотрудниками Департамента полиции Алматы пресечена незаконная деятельность иностранного мошеннического call-центра. Операция прошла в рамках заключенного меморандума о взаимодействии между правоохранительными органами, АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», при координации прокуратуры города.

Установлено, что иностранные граждане с привлечением граждан РК организовали противоправную схему телефонного мошенничества. Злоумышленники приобретали и использовали SIP-номера, посредством которых осуществлялись многотысячные обманные звонки гражданам с целью хищения денежных средств.

В результате проведенных следственно-оперативных действий выявлены и обесточены сервера, обеспечивавшие функционирование call-центра. Незаконная деятельность полностью пресечена. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

