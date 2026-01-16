Роль ИИ в системе образования обсудили в Baitursynuly University

В работе ИННОВА-2026 приняли участие более 100 исследователей и практиков из разных регионов Казахстана.

В Костанайском региональном университете имени Ахмет Байтұрсынұлы прошла Международная научно-методическая конференция ИННОВА-2026 «Цифровая трансформация и актуальные задачи системы образования в эпоху искусственного интеллекта». Конференция стала значимой профессиональной площадкой для обсуждения ключевых направлений развития системы образования в условиях цифровой трансформации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Она также объединила представителей академического сообщества, работодателей, исследователей и практиков.

В работе ИННОВА-2026 приняли участие более 100 исследователей и практиков из разных регионов Казахстана, а также зарубежные коллеги, что подчеркнуло ее международный и междисциплинарный характер.

Открывая конференцию, проректор по академическим вопросам КРУ Эльмира Наурызбаева отметила, что современное образование находится в фазе глубоких изменений, требующих обновления образовательных моделей, содержания программ и формирования новых профессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров.

На пленарном заседании в своих докладах спикеры затронули актуальные вопросы развития образования и активного использования технологий искусственного интеллекта в различных направлениях, а также обсудили новые возможности цифрового образования и формирования востребованных компетенций.

Основная работа конференции продолжилась в формате секционных заседаний по четырем ключевым направлениям, охватывающим цифровую трансформацию образования, инклюзивное обучение, развитие инженерно-аграрного сектора и междисциплинарные подходы в условиях экономики знаний.

«Сегодня цифровизация стала неотъемлемой частью образования. Мы внедряем инновации, чтобы сделать обучение доступным и качественным. Важно понимать, что и здесь две стороны медали. ИИ не заменит учителя математики, но учитель, владеющий ИИ и навыками критической оценки его работы, получит колоссальное преимущество в современном цифровом Казахстане», — отметила старший преподаватель кафедры физики, математики и цифровых технологий КРУ Женискуль Демисенова.

Дополнительно в рамках ИННОВА-2026 были организованы панельные дискуссии с работодателями, воркшопы, круглые столы, а также выставки учебно-методического обеспечения и робототехники, продемонстрировавшие практические результаты цифровизации образовательного и научного процессов.

По итогам конференции участники отметили высокий уровень профессионального диалога и практическую значимость представленных материалов. Результаты и рекомендации ИННОВА-2026 станут основой для дальнейших академических и управленческих решений, направленных на повышение качества образования и устойчивое развитие университетов в условиях цифровой трансформации.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.